НАТО обеспокоено заявлениями России

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференції Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

“Мы обеспокоены некоторыми заявлениями с российской стороны, в том числе о размещении войск возле границ”, - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Россия и Альянс имеют значительный опыт сотрудничества и много общих интересов, в том числе по урегулированию ситуации в Афганистане и в борьбе с пиратством.

При этом А.Расмуссен в который раз подчеркнул, что система ЕвроПРО, которую собирается разворачивать НАТО в Европе, не направлена против России.

Он также отметил, что Альянс заинтересован в дальнейшем развитии отношений с Москвой.

“Наша цель - вывести эти отношения на другой уровень, чтобы НАТО и Россия стали действительно стратегическими партнерами, но для этого нужно доверие”, - сказал Генсек НАТО.

Как сообщал УНИАН, представители России неоднократно заявляли о возможности размещения в Калининградский области ракетных войск в ответ на создание ЕвроПРО.