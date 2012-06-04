Путин прокомментировал листовку "Путина – на нары"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, В.Путин прокомментировал листовку на пресс-конференции по итогам саммита Россия-ЕС на просьбу журналиста высказать свое мнение по поводу листовок, которые раздавались журналистам. В них, в частности, по словам журналиста, было указано: «Путина – на нары, Баррозу - к позорному столбу», а также сообщалось, что сотни оппозиционеров прошли через тюрьмы по воле В.Путина.

«Что касается так называемых политических заключенных, где бы я не бывал - поднимается прежде всего вопрос о судьбе господина Ходорковского. Как известно, Европейский суд по правам человека зафиксировал, что в уголовном деле и приговоре г-на Ходорковского нет политических мотивов. Так что если на нары - то в хорошей компании», - сказал В.Путин.

По его словам, если говорить о других случаях политических репрессий, то нужно уточнить список и выяснить, о ком идет речь.

Президент напомнил, за нарушение правил проведения массовых мероприятий в РФ применяются административные меры воздействия.

«Насколько мне известно, в настоящее время все на свободе. Готовятся, очевидно, к новым протестным акциям (следующая массовая акция протеста оппозиции запланирована на 12 июня в Москве - УНИАН). Это нормально», - сказал В.Путин.

При этом он подчеркнул, что в законодательство РФ необходимо перенести нормы европейского права относительно проведения массовых акций.

«Мы должны сделать - мы должны будем внести в свое законодательство такие нормы европейского права, которые применяются во многих европейских странах при регулировании мероприятий подобного рода, и которые, безусловно, являются демократическими, но, с другой стороны, создают определенный режим массовых мероприятий», - сказал В.Путин.

Что касается призыва «Баррозу - к позорному столбу», В.Путин предположил, что авторы листовки имеют ввиду позицию Президента Еврокомиссии по нормам Третьего энергопакета ЕС.

«Мы надеемся урегулировать эти проблемы в ходе переговоров. Во всяком случае, нам кажется неприемлемым распространение этого и других подобных документов задним числом на те контракты, которые уже были заключены до того, как было принято решение о Третьем энергетическом пакете», - сказал российский президент.

Кроме того, В.Путин заявил, что относится к авторам листовки с уважением и напомнил, что они могут высказывать свое мнение другим способом. В частности, создать партию численностью минимум 500 человек и принимать участие в выборах.