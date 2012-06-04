Янукович поздравил президента Польши

Текст поздравления размещен на официальном сайте Президента Украины.

Обращаясь к Б.Коморовскому, В.Янукович отметил, что "в Вашем лице мы имеем верного и надежного друга, который искренне болеет за будущее Украины".

При этом Президент отметил, что в Украине высоко ценят "последовательную активную поддержку евроинтеграционных устремлений Украины" Президента Польши.

В.Янукович также выразил убеждение, что обе страны и в дальнейшем будут укреплять добрососедские отношения и стратегическое партнерство в интересах украинского и польского народов.

Глава государства также отметил, что успешное проведение чемпионата Европы по футболу в Украине и Польше должно подтвердить эффективность двустороннего взаимодействия в реализации совместных проектов европейского масштаба.