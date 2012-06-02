Сильная буря в Колумбии: ветер срывал крыши с домов

Более 80 человек получили ранения из-за неожиданной бури, которая обрушилась на колумбийский город Сабаналарга в департаменте Атлантико на севере страны, сообщает РИА «Новости».

Стихия нанесла огромный ущерб жилым домам и офисным зданиям.

По предварительным данным, мощные порывы ветра срывали крыши с домов, которые буквально летали по городу.

На место стихийного бедствия уже прибыл губернатор департамента Хосе Антонио Сегебре. По его словам, пострадало множество домов в нескольких районах города. Материальный ущерб, нанесенный стихией, еще предстоит оценить.

"Мы не оставим пострадавших один на один с их бедой", - заверил губернатор. Он сообщил, что спасательные службы уже находятся на месте ЧП и ведут работы по устранению последствий бури. Все раненые доставлены в госпитали.