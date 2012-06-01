Янукович планирует визит в Индию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с государственным министром иностранных дел Республики Индия Едапакатхом Ахамедом.

В.Янукович выразил надежду, что его визит даст дополнительный импульс для развития сотрудничества во всех сферах.

Он подчеркнул, что Украина придает большое значение развитию взаимовыгодного сотрудничества с Индией.

«Поддержка регулярного двустороннего сотрудничества является залогом развития взаимовыгодных отношений и выведения их на качественно новый уровень», - сказал В.Янукович.