СМИ: Гендиректор МВФ, которая стыдила греков, сама не платит налоги

Генеральный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, которая в интервью британской газете The Guardian 25 мая этого года жестко требовала от греков платить налоги, сама их не платит.

Как сообщает сегодня интернет-версия французской газеты Le Figaro, эта новость вызвала шквал критики у пользователей всемирной сети.

“Большинство не воспринимают того факта, что бывший министр экономики (Франции – УНИАН), которая зарабатывает сейчас 380 939 евро в год, не платит налоги с прибыли”, - пишет издание.

К.Лагард не платит налоги благодаря положениям Венской конвенции относительно дипломатических отношений от 1961 года. Согласно настоящему документу, международные функционеры получают специальный статус, который освобождает их от уплаты налогов.

25 мая в интервью The Guardian К.Лагард заявила, что для греков пришло время платить по счетам. Отвечая на вопрос относительно того, может ли она не обращать внимания на такие вещи как невозможность получения роженицами в Греции помощи акушерки или доступность для больных греков жизненно важных лекарств, К.Лагард сказала: “Я больше думаю о маленьких детях из школы в маленьком поселке в Нигере, которые учатся только два часа в день, сидя втроем на одном стуле, и которые очень хотят учиться. Они все время в моей голове. Поэтому я думаю, что им надо даже больше помощи, нежели людям в Афинах”.

При этом К.Лагард подчеркнула, что греки должны платить налоги и, таким образом, помогать самим себе.