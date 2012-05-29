Россия недовольна послом США

Официальное заявление опубликовано вечером 28 мая.

Как отмечается в сообщении, слова Макфола "выходят далеко за грань дипломатического этикета" и представляют собой "преднамеренное искажение ряда аспектов" российско-американских отношений.

Помимо этого, МИД России назвал "не менее непрофессиональными" утверждения посла о том, что при обсуждении острых международных тем Россия якобы использует политику "увязок", в частности, предлагая "разменивать Иран на Грузию, а права человека в России на Северную Корею".

В МИДе также подчеркнули, что высказывания Макфола не впервые "вызывают оторопь" и что задачей посла является "содействие поступательному развитию двусторонних отношений", а не "раздраженное тиражирование небылиц в медийном пространстве".

Сам Макфол, комментируя заявление МИДа в своем твиттере, отметил, что он "продолжает учиться говорить более дипломатично", замечает Лента.ру.