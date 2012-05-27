Марш "За Россию без Путина" назначен на День России

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

Место, время и формат проведения акции протеста будут уточняться. Возможно, акция пройдет в форме культурно-массового мероприятия, не требующего согласования.

Как сообщал УНИАН, последняя массовая акция прошла 6 мая накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина и закончилась задержанием в Москве около 400 человек.