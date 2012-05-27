Марш "За Россию без Путина" назначен на День России

12:29, 27 мая 2012
Мир
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Российские оппозиционеры намерены провести новый «Марш миллионов: За свободную Россию! За Россию без Путина!» в Москве 12 июня.

Об этом УНИАН сообщили организаторы акции.

Место, время и формат проведения акции протеста будут уточняться. Возможно, акция пройдет в форме культурно-массового мероприятия, не требующего согласования.

Как сообщал УНИАН, последняя массовая акция прошла 6 мая накануне инаугурации Президента РФ Владимира Путина и закончилась задержанием в Москве около 400 человек.

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