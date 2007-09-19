США переработают 9 тонн оружейного плутония

Соединенные Штаты намерены переработать 9 т оружейного плутония, достаточного для снаряжения более 1 тыс. ядерных зарядов, в ядерное топливо для мирных целей, заявил министр энергетики страны Сэмюэль Бодман. Плутоний будет извлечен в течение ближайших нескольких лет из устаревших ядерных зарядов, передает Reuters. Свое заявление С.Бодман, сделал, выступая на пресс-конференции по случаю очередной сессии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене.