На севере Италии произошло землетрясение: есть жертвы
10:44, 20 мая 2012Мир
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Сильные толчки ощущались примерно в течение 20 секунд.
Число погибших в результате произошедшего в воскресенье в северной итальянской провинции Модена землетрясения выросло до трех, передает РИА «Новости».
Среди жертв - рабочий фабрики по производству полистирола, на которого упала крыша склада, и двое рабочих завода по производству керамики.
По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 02.03 по местному времени, располагался в 5 километрах к западу от города Сан-Феличе-суль-Панаро. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.
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