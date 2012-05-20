На севере Италии произошло землетрясение: есть жертвы

Число погибших в результате произошедшего в воскресенье в северной итальянской провинции Модена землетрясения выросло до трех, передает РИА «Новости».

Среди жертв - рабочий фабрики по производству полистирола, на которого упала крыша склада, и двое рабочих завода по производству керамики.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков, зафиксированных в 02.03 по местному времени, располагался в 5 километрах к западу от города Сан-Феличе-суль-Панаро. Очаг землетрясения залегал на глубине около 10 километров.