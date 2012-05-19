ОМОН разогнал лагерь оппозиции в Москве
02:30, 19 мая 2012Мир
2092 0
ОМОН разогнал лагерь оппозиции, располагавшийся на Кудринской площади в Москве, и задержал несколько десятков человек.
Об этом в ночь на субботу, 19 мая, сообщил ряд пользователей Twitter.
В твиттере арт-группы "Война" сообщается, что ОМОН преследует убегающих.
Согласно сообщениям различных пользователей, полицейские задержали до 30 человек.
Стихийный лагерь противников действующей власти образовался в сквере на Кудринской площади после того, как 16 мая полицейские разогнали аналогичный лагерь на Чистых прудах, напоминает Лента.ру.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter