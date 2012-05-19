Белорусский политзаключенный получил премию из США
01:27, 19 мая 2012Мир
931 0
Госдепартамент США назвал лауреатом ежегодно присуждаемой им премии в области защиты прав человека, содержащегося под стражей белорусского правозащитника Алеся Беляцкого.
Эта награда, сообщает Радио Свобода, присуждается как частным лицам, так и неправительственным организациям за "исключительное мужество и вклад в защиту гражданских прав и свобод, а также продвижение принципов демократии".
Возглавляемое Алесем Беляцким правозащитное объединение "Весна", запрещенное в Белоруссии, неоднократно сообщало о преследованиях активистов оппозиции, критикующих президента Александра Лукашенко.
В 2011 году Беляцкий был приговорен к четырем с половиной годам тюрьмы - по обвинению в уклонении от уплаты налогов. США и Евросоюз считают этот приговор политически мотивированным.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter