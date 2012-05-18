Туск надеется, что на Евро в Польше обойдется без протестов

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом Д.Туск сказал сегодня во время посещения одного из городов-организаторов чемпионата Познани.

"Буду разговаривать с каждым, кто имеет какие-то причины для протестов, чтобы не использовали для этого Евро-2012, потому что это навредит болельщикам, а не правительству", - сказал премьер, которого цитирует РАР.

Глава польского правительства заверил, что стражи порядка хорошо подготовлены к различным ситуациям, выразив надежду, что поляки проявят сознательность и не будут принимать участия ни в каких акциях протеста во время Евро-2012.

"Не использовал бы слова "бить дубинками", потому что сегодня мы имеем лучшие, более спокойные и более современные методы, а применение дубинок - это крайняя мера", - сказал Д.Туск.

Он также сказал, что сотрудники правоохранительных органов будут иметь специальные средства, в том числе дубинки, которые могут применить в случае необходимости.

Как сообщал УНИАН, о намерении организовать акции протеста во время проведения в Польше Евро-2012 заявляли представители крупнейшей оппозиционной партии "Право и справедливость" и ряда профсоюзов (в том числе таможенной службы), которые, среди прочего, выступают против запланированного повышения пенсионного возраста до 67 лет.

Справка УНИАН. Министерство внутренних дел Польши планирует направить на обеспечение порядка во время Евро-2012 более 9 тысяч стражей порядка, почти 2,5 тысяч которых будут работать Варшаве.