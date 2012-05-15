Страны ОДКБ заявили, что размещение ПРО может угрожать всей Европе

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в декларации глав государств ОДКБ, которую сегодня в Кремле приняли президенты России Владимир Путин, Армении Серж Саргсян, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Киргизии Алмазбек Атамбаев, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Ислам Каримов.

«Вновь подтверждаем, что одностороннее развертывание стратегических систем противоракетной обороны одним государством или группой государств без учета законных интересов других стран и без предоставления последним юридически обязывающих гарантий может нанести ущерб международной безопасности и стратегической стабильности в Европе и в мире в целом», - говорится в декларации.

Президенты выступают за адаптацию архитектуры общеевропейской безопасности к реалиям современной международной обстановки.

«В этой связи поддерживаем инициативу Российской Федерации о заключении Договора о европейской безопасности – юридически обязывающего документа, предусматривающего закрепление в международном праве принципов неделимой и равной безопасности для всех государств Евро-Атлантического региона», - говорится в документе.

Также лидеры стран ОДКБ считают неприемлемыми попытки использования мер политического и экономического давления между государствами, в том числе в отношении государств – членов Организации. По их мнению, только равноправный и уважительный диалог может способствовать урегулированию разногласий между ними.

Кроме того, ОДКБ выступает за повышение авторитета и востребованности ОБСЕ в системе современных международных отношений как формата для равноправного политического диалога с учетом интересов всех государств-членов ОБСЕ.

Президенты стран ОДКБ поддерживают активизацию деятельности ОБСЕ по противодействию транснациональным вызовам и угрозам безопасности, таким как терроризм и религиозный экстремизм, организованная преступность, коррупция, торговля людьми, наркотрафик, нелегальная миграция.