Активистов "Молодого фронта" схватили на квартире в Минске

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Молодого фронта».

Согласно сообщению, люди в штатском открыли дверь квартиры активистов «Молодого фронта» своим ключом и положили всех, кто находился внутри помещения, лицом на пол. Через некоторое время сотрудники спецслужб вывели из квартиры Романа Васильева и Дмитрия Кременецкого.

Позже стало известно, что задержан также заместитель председателя «Молодого фронта» Николай Демиденко.

В организации заявляют, что задержание молодых людей связано с началом акции «Город наш», в ходе которой в Минске был вывешен бело-красно-белый флаг (такой флаг использовался в стране с 1991-го по 1995 год - УНИАН). Таким образом активисты организации «Молодой фронт» напомнили минчанам о 17-й годовщине референдума, который прошел в Беларуси 14 мая 1995 года.

Справка УНИАН. 17 лет назад Президент Беларуси Александр Лукашенко инициировал и провел референдум об изменении государственных символов и введении второго государственного языка.