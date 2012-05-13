Возросло число жертв наводнения в Тбилиси

Разрушено несколько ключевых магистралей, без крова остались десятки семей, передает радио «Свобода».

Отмечается, что наводнение в Тбилиси не редкость, но произошедшее в ночь на 13 мая не имеет аналогов в истории столицы Грузии по крайней мере за последние полвека. В результате ливневого дождя примерно в час ночи река Кура вышла из берегов и затопила прилегающие районы. Особенно пострадал район Ортачала. По рассказу очевидцев, трёхметровая волна разрушила несколько ветхих домов.

Сначала тбилисская мэрия сообщила о трёх погибших – утонула женщина и двое её детей. Ещё два человека считались пропавшими без вести. Позднее один из них был найден мёртвым, но число пропавших без вести постоянно растёт.

Спасательными работами руководит мэр города Гиги Угулава. Он заявил, что главной причиной трагедии стала неисправность подземных коммуникаций. Вода унесла десятки машин и разрушила несколько важных для города дорог у самого центра. В ряде районов Тбилиси прекращено электроснабжение и значительно затруднено автомобильное движение.