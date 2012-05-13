В Тбилиси наводнение, есть жертвы

Пока известно о гибели трех человек. Есть пострадавшие и пропавшие.

Мощные потоки воды разрушали здания, вырывали деревья, несли автомобили.



Как сообщил глава службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси, трехметровая волна полностью разрушила один из жилых домов. Там обнаружены тела женщины и двух детей.

Спасатели и бригады "скорой помощи" работают в режиме чрезвычайной ситуации.



