В Тбилиси наводнение, есть жертвы

04:16, 13 мая 2012
Мир
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В столице Грузии из-за продолжительных ливней началось наводнение.

Пока известно о гибели трех человек. Есть пострадавшие и пропавшие.

Мощные потоки воды разрушали здания, вырывали деревья, несли автомобили.

Как сообщил глава службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси, трехметровая волна полностью разрушила один из жилых домов. Там обнаружены тела женщины и двух  детей.

Спасатели и бригады "скорой помощи" работают в режиме чрезвычайной ситуации.

 

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