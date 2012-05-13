В Тбилиси наводнение, есть жертвы
04:16, 13 мая 2012Мир
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В столице Грузии из-за продолжительных ливней началось наводнение.
Пока известно о гибели трех человек. Есть пострадавшие и пропавшие.
Мощные потоки воды разрушали здания, вырывали деревья, несли автомобили.
Как сообщил глава службы чрезвычайных ситуаций Тбилиси, трехметровая волна полностью разрушила один из жилых домов. Там обнаружены тела женщины и двух детей.
Спасатели и бригады "скорой помощи" работают в режиме чрезвычайной ситуации.
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