Российские оппозиционеры Навальный и Удальцов получили 15 суток ареста

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, соответствующие решения приняты московскими судами. Оппозиционеры арестованы по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законным требования сотрудника правоохранительных органов).

В частности, А.Навальный арестован за попытку провести прошлой ночью несанкционированную акцию у метро «Баррикадная», С.Удальцов - на Патриарших прудах.

Несогласные с третьим президентским сроком Владимира Путина с 6 мая ежедневно выходят на акции протеста. Последняя массовая акция оппозиции прошла 6 мая, в результате столкновений с полицией было задержано более 400 человек.

После этого, оппозиционеры перешли к «бессрочным народным гуляньям» - прогулкам по улицам Москвы с белой символикой, которые также пресекаются полицией.

«С момента инаугурации президента В.Путина в Москве идет бессрочная акция протеста (многие называют ее гражданской вахтой). Люди, не признающие власть легитимной, выходят на московские площади и бульвары, чтобы показать, что они никуда не делись. Власть жуликов и воров в России по-прежнему не является выражением народной воли, она висит в воздухе и В.Путин остается президентом только благодаря насилию и полицейской субординации», - отмечают организаторы.