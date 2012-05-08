Лукашенко: Выборы по партийным спискам противоречат менталитету белорусов

Выборы по партийным спискам противоречат менталитету белорусов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию.

«Народ по мажоритарной системе должен избирать депутатов. Депутат должен максимально быть приближен к своему округу. Его должны конкретно на определенной территории избирать люди и знать в лицо. Этот ушел, следующий по списку приходит. Кто тебя избирал? Что это за система, что это за выборы? Это противоречит ментальности белорусского народа. Поэтому лично я против», - подчеркнул А.Лукашенко.

Но при этом он считает, что партии должны быть.

«Ну, что поделаешь, мир развивается так. Да ради Бога, эти партии должны быть. Но там же мертвых душ больше половины. И они сегодня ездят, растопырив пальцы, по Европе, Америке, кичатся. Кого вы представляете? Вы представляете сами себя, ту группку людей, которые и за вас-то не борются», - сказал А.Лукашенко.

Вместе с тем он заметил, что диктуемое жизнью обновление неминуемо затрагивает все сферы государства и общества.

«В этом смысле стране нужно дальнейшее развитие политической системы. Очевидно, что будет усиливаться роль политических партий. И мы должны прийти к нормальной цивилизованной партийной системе. Возможно, по мере укрепления партийных структур мы созреем для перехода на смешанную избирательную систему, в том числе предполагающую выборы по партийным спискам», - отметил А.Лукашенко.

Он считает, что предстоящие парламентские выборы пройдут в строгом соответствии с законами и Конституцией Беларуси.

«Гарантирую, что предстоящая избирательная кампания пройдет на высочайшем уровне и в строгом соответствии с законами и Конституцией нашей страны. Ни шага влево-вправо. Ничего мы менять накануне предстоящих парламентских выборов не будем», - подчеркнул Президент Беларуси.

При этом А.Лукашенко отметил, что несколько лет тому назад в рабочем порядке в узком кругу разрабатывались варианты реформирования избирательной системы.

«Мы подошли и к избранию части депутатов по партийным спискам. Изучали этот вопрос, многие новеллы, которые существуют в соседних государствах. И когда на нас пошла эта атака, нас начали душить, то те, кто мне это предлагал, сами сказали - Александр Григорьевич, не время. Поэтому не надо нас упрекать в том, что мы застыли в том числе в работе по законодательству. Вы («пятая колонна» - УНИАН) сами угробили этот процесс», - подчеркнул А.Лукашенко.

По его мнению существующая в Беларуси система парламентских выборов не создает проблем в обществе или соседним государствам, не отвергнута народом и не изжила себя.

«Зачем ее сегодня ломать. Давайте будем ее аккуратно и спокойно совершенствовать», - сказал Президент Беларуси.