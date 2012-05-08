В Казахстане «КамАЗ» убил 15 киргизов

В результате столкновения «КамАЗа» и минивэна Ssang Yong на территории Карагандинской области Казахстана погибли 15 граждан Киргизии, сообщает РИА «Новости».

ДТП произошло на трассе Алма-Ата – Екатеринбург.

«В результате ДТП водитель минивэна и 14 его пассажиров (все граждане Киргизии) скончались на месте, водитель «КамАЗа» и еще два пассажира минивэна с различными травмами госпитализированы в больницу города Балхаш», - заявили в МЧС Казахстана.