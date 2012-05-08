В Казахстане «КамАЗ» убил 15 киргизов
09:14, 08 мая 2012Мир
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ДТП произошло на трассе Алма-Ата – Екатеринбург.
|Столкнулись «КамАЗ» и минивэн Ssang Yong
ДТП произошло на трассе Алма-Ата – Екатеринбург.
«В результате ДТП водитель минивэна и 14 его пассажиров (все граждане Киргизии) скончались на месте, водитель «КамАЗа» и еще два пассажира минивэна с различными травмами госпитализированы в больницу города Балхаш», - заявили в МЧС Казахстана.
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