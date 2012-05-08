В НАТО надеются, что Россия не нападет

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявила на брифинге пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, отвечая на просьбу прокомментировать отношения с Россией в свете инаугурации Президента Владимира Путина и заявлений руководителя Генштаба Вооруженных сил РФ Николая Макарова о возможности упредительного удара по объектам системы противоракетной обороны НАТО в Европе.

“Мы видели инаугурацию Путина, которая, я могу сказать, является признаком преемственности в руководстве России и в политике России”, - сказала О.Лунгеску.

Она отметила, что именно Президент В.Путин в 2002 году согласился с предложением стран-членов Североатлантического альянса создать Совет НАТО-Россия.

“Мы можем видеть, что был реальным прогресс в рамках Совета НАТО-Россия за этот период времени. И мы договорились на саммите НАТО-Россия в Лиссабоне в 2010 году, что мы и в дальнейшем будем верны созданию стратегического партнерства с Россией и что это останется нашей целью”, - сказала пресс-секретарь Альянса.

Она отметила, что с 2002 года стороны достигли значительного прогресса в ряде областей, в частности, относительно Афганистана, борьбы с терроризмом, наркотиками и пиратством.

По словам О.Лунгеску, она не видела заявлений Н.Макарова о возможном ударе по системе ПРО, которую страны НАТО собираются создать для усиления обороны стран-членов Альянса от возможных угроз.

“Мы не достигли такого значительного прогресса, как надеялись, в сфере ПРО, однако понятно, что наша система не спроектирована и не направлена против России, у нас нет намерений нападать на Россию, и мы надеемся, что Россия не намерена нападать на нас”, - подчеркнула пресс-секретарь Альянса.

Как сообщал УНИАН, 3 мая начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Н.Макаров заявил о возможности нанесения Россией упредительного удара по системам ПРО НАТО в Европе.