Путин поручил увеличить продолжительность жизни в России

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом говорится в указе «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации».

«Правительству Российской Федерации обеспечить увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации до 74 лет, а также обеспечить повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753», - говорится в указе.