Путин вводит экзамены для гастарбайтеров: по языку и истории
16:57, 07 мая 2012Мир
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Президент России поручил к ноябрю ввести для гастарбайтеров обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства.
|Путин дал поручение федеральным и региональным властям
"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить: введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов", - говорится в поручении В.Путина.
Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной миграционной службы России, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн. человек. Больше всего приезжих из Украины - около 3 млн. человек, также в лидерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.
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