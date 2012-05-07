Путин вводит экзамены для гастарбайтеров: по языку и истории

16:57, 07 мая 2012
Мир
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Президент России поручил к ноябрю ввести для гастарбайтеров обязательный экзамен по русскому языку, истории России и основам российского законодательства. 

Володимир Путін
Об этом сообщаетРИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Правительству РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ обеспечить: введение обязательного экзамена по русскому языку, истории России, основам законодательства РФ для трудящихся-мигрантов, за исключением высококвалифицированных специалистов", - говорится в поручении В.Путина.

Как сообщал УНИАН, по данным Федеральной миграционной службы России, количество трудовых мигрантов в России составляет от 4 до 6 млн. человек. Больше всего приезжих из Украины - около 3 млн. человек, также в лидерах Узбекистан, Казахстан, Таджикистан.

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