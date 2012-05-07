У Меркель остудили запал Олланда: бюджетный пакт никто не будет пересматривать

Как сообщает AFP, сегодня на брифинге в Берлине спикер Федерального канцлера Германии Штеффен Зайберт исключил какую-либо возможность пересмотра бюджетного пакта, который уже подписан 25 странами - членами Европейского Союза из 27-ми.

Он также высказался относительно инициативы Ф.Олланда о необходимости обеспечения роста экономики.

“Германия не хочет роста за счет дефицита, а только рост - за счет структурных реформ”, - сказал Ш.Зайберт.

Как сообщал УНИАН, 2 марта лидеры 25 стран - членов ЕС подписали новое фискальное соглашение. Новые фискальные правила предусматривают четкие требования к размеру дефицита бюджета, применение механизмов балансирования бюджетов, введение санкций в случае невыполнения поставленных целей.

В ходе избирательной кампании Ф.Олланд неоднократно заявлял о намерениях пересмотреть этот документ после избрания на пост Президента Франции.