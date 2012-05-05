Турчинов: Путин присоединился к заявлениям мировых лидеров в защиту Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил первый заместитель лидера партии “Батьківщина” Александр Турчинов.

“Дело против украинского лидера оппозиции объединило мир. И заявления, прозвучавшие от государств Европейского Союза, Соединенных Штатов и от Российской Федерации, фактически объединены протестом против политических репрессий в отношении Юлии Тимошенко”, - сказал А.Турчинов. Он заметил, что заявление В.Путина прозвучало в контексте аналогичных заявлений о готовности лечить Ю.Тимошенко от ряда других стран.

Как сообщалось, 3 мая премьер и избранный Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия могла бы принять на лечение Ю.Тимошенко, если бы это разрешила украинская власть.