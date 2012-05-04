Десятый президент не едет в Украину из-за "бесчеловечного обращения" с Тимошенко

Как сообщает албанское информационное агентство AMA-News, об этом албанский Президент заявил во время совместной пресс-конференции с Президентом Черногории Филиппом Вуяновичем, который находится в Албании.

Согласно сообщению, Б.Топи заявил, что планирует таким образом выразить свой протест против "бесчеловечного обращения" с бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко, которой не предоставляется возможность получить адекватное медицинское лечение.

Таким образом, лидер Албании стал десятым Президентом, который отказался от участия в евросаммите.

Как сообщал УНИАН, ранее об отказе от участия в саммите уже заявили Президенты Германии, Чехии, Австрии, Италии, Словении, Эстонии, Хорватии, Латвии и Болгарии.