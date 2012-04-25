Саркози проиграл Олланду полмиллиона голосов

Согласно результатам, разница между двумя основными соперниками, социалистом Франсуа Олландом и действующим президентом Николя Саркози, составила более полумиллиона голосов.

Как передает РИА «Новости», по информации Конституционного совета, всего действительными признаны 35 миллионов 883 тысячи 209 бюллетеней, проголосовали 36 миллионов 584 тысячи 399 человек, в избирательных списках значились 46 миллионов 28 тысяч 542 человека.

Ф.Олланд набрал 10 миллионов 272 тысячи 705 голосов, Н.Саркози - 9 миллионов 753 тысячи 629 голосов, они вышли во второй тур, который пройдет 6 мая.

Третье место заняла лидер "Национального фронта" Марин Ле Пен с 6 миллионами 421 тысячей 426 голосами.

Лидер "Левого фронта" Жан-Люк Меланшон набрал 3 миллиона 984 тысячи 822 голоса, а центрист, лидер "Демократического движения" (MoDem) Франсуа Байру - 3 миллиона 275 тысяч 122 голоса.

Остальные кандидаты не преодолели планку в 1 миллион голосов.

Конституционный совет был вынужден аннулировать результаты голосования на шести избирательных участках, где в общей сложности проголосовали 2,5 тысячи избирателей.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся в воскресенье, 22 апреля.