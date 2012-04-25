Экс-премьер Исландии избежал тюрьмы

Такое решение принял специальный суд в Рейкьявике, сообщает « Немецкая волна».

Суд признал бывшего премьер-министра Исландии виновным по одному из пунктов обвинения. В то же время ему не назначили никакого наказания. Г.Хорде не удалось обеспечить "всеохватывающий и профессиональный анализ вызванных кризисом финансовых рисков для государства", решили судьи. Он должен был созвать экстренное заседание правительства, когда ситуация осложнилась, говорится в решении суда. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы отправить экс-премьера за решетку.

Сторона обвинения требовала для Г.Хорде наказания до двух лет лишения свободы. В то же время, сам подсудимый отрицал все обвинения в ответственности за банковский крах в своей стране. Экс-премьера судил специальный суд (Landsdomur), созданный в 1905 году для процессов над правительственными чиновниками. Дело Г.Хорде было первым процессом этого судебного органа.

После объявления судебного решения он снова сказал, что считает процесс против него политически мотивированным, и объявил о намерениях обратиться в Европейский суд по правам человека.

По трем другим пунктам обвинения, среди которых нарушение служебных обязанностей, недостатки в процессе санации банковской системы, бывшего главу исландского правительства оправдали. По решению суда, судебные расходы должно взять на себя государство. Резонансный процесс стоил около 24 млн исландских крон (в пересчете приблизительно 143 тысячи евро).

В октябре 2008 года три крупнейших банка Исландии на протяжении только одной недели стали неплатежеспособными. Как следствие, национальная валюта резко обесценилась, а почти 320 тысяч жителей Исландии потеряли свои сбережения. В то же время резко вырос уровень безработицы. Стране удалось избежать банкротств лишь благодаря миллиардным кредитам Международного валютного фонда и скандинавських стран. Г.Хорде подал в отставку в январе 2009 года на фоне продолжительных протестов.