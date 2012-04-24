ООН призывает Лукашенко освободить всех политзаключенных

Об этом говорится в заявлении, распространенном Центром новостей ООН.

«Мы призываем правительство Беларуси без всяких условий освободить всех тех, кто остается в тюрьме за мирное участие в событиях 19 декабря (2010 года), а также других правозащитников, таких как Алесь Беляцкий, и активистов оппозиции, таких как Сергей Коваленко», - говорится в сообщении.

По данным белорусских правозащитников, в местах лишения свободы остаются еще 13 политзаключенных.

Как сообщал УНИАН, бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Санникова освободили из исправительной колонии 14 апреля, он был приговорен к пяти годам лишения свободы за организацию «массовых беспорядков» после президентских выборов в декабре 2010 года. 15 апреля был освобожден координатор оппозиционного движения "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

ЕС требует от Минска освободить 11 политзаключенных. С просьбой о помиловании на имя Президента обратились только А.Санников и Д.Бондаренко.

Освобождение политзаключенных является условием Евросоюза для нормализации диалога с Беларусью.