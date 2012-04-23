ЕС оставил себя без сирийской роскоши

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено сегодня на заседании Совета иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Новые ограничительные меры включают запрет на экспорт в Сирию оборудования, товаров и технологий, которые могут использоваться для репрессий в стране. Кроме того, министры решили запретить экспорт предметов роскоши из Евросоюза в Сирию.

“Мы ввели дополнительные санкции против сирийского режима, поскольку глубоко обеспокоены ситуацией и продолжением жестокости, несмотря на прекращение огня. Репрессии должны прекратиться”, - заявила Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

В целом Евросоюз в 14-й раз принимает решение о санкциях против режима Башара Асада.