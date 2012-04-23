Беларусь не пустила к себе польского сенатора

Инцидент произошел на белорусско-польском пограничном переходе «Кузница - Брузги» утром 22 апреля, сообщает «Польское агентство печати».

«Сенатор ехал с дипломатическим паспортом, в который сотрудники белорусской погранслужбы поставили печать «въезд запрещен», - сказал агентству заместитель директора кабинета спикера Сената Польши Здзислав Иваницки.

По его словам, С.Гогач должен был присутствовать в Гродно на финале диктанта по польскому языку с участием белорусских поляков. Одна из обязанностей польского Сената – забота о поляках зарубежья.

З.Иваницки отметил, что 23 апреля возможна реакция правительства Польши на данный инцидент.

Как сообщал УНИАН, подобный случай произошел 21 февраля, когда шесть членов комиссии Сейма по связям с поляками зарубежья направлялись в Гродно для встречи с представителями непризнанного белорусскими властями Союза поляков. На погранпереходе «Кузница - Брузги» депутатам было отказано во въезде без объяснения причин и несмотря на наличие у них дипломатических паспортов.