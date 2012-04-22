Болгары требуют, чтобы Россия построила им атомную станцию

Акция организована инициативным комитетом под названием "Я не отказываюсь от АЭС "Белене", а ты?", сообщает ИТАР-ТАСС.

"Большинство политических партий, представленных в Плевене, поддерживают нашу инициативу. После решения (правительства Болгарии. - Ред.) отказаться от АЭС "Белене" большинство граждан не согласились с ним, поэтому правительство пытается избежать референдума", - сообщил председатель комитета Красимир Тодоров.

Митинг в поддержку реализации проекта АЭС "Белене" прошел в самом центре города перед театром им. Ивана Радоева. Помимо плевенчан, в нем приняли участие жители соседних городов.

К группе в социальной сети "Фейсбук" с одноименным названием "Я не отказываюсь от АЭС "Белене", а ты?" присоединились уже 10,5 тысяч сторонников.

В конце марта болгарское правительство приняло решение о выходе из проекта строительства АЭС "Белене", который предполагал возведение атомной электростанции с двумя блоками суммарной мощностью более 2 тысяч мегаватт.

Тендер был объявлен в 2005 году, его победителем стал российский "Атомстройэкспорт".

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АЭС «Белене» — недостроенная атомная электростанция на берегу Дуная недалеко от границы с Румынией.