Во Франции явка на выборы превышает прогнозы

Как сообщает Радио «Свобода», к середине дня проголосовали более 28% избирателей, и во многих участках образовались большие очереди.

По данным последних опросов, явка ожидалась намного ниже обычного - около 25% избирателей заявили, что не намерены принимать участие в голосовании.

Согласно результатам социологических опросов, два главных соперника – действующий Президент Николя Саркози и кандидат от Социалистической партии Франсуа Олланд могут рассчитывать примерно на 26-28% голосов в первом туре, с незначительным перевесом в пользу Ф.Олланда.

Всего кандидатов – 10, и наибольшие шансы занять третье и четвертое места имеют лидер ультраправого "Национального фронта" Марин Лё Пен и кандидат "Левого Фронта" (коалиция французской Коммунистической партии и Левой партии) Жан-Люк Меланшон,

Второй тур выборов назначен на 6 мая.