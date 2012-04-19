ГПУ РБ увидела в словах экс-кандидата в президенты угрозу нацбезопасности

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, Д.Усс сообщил, что Генпрокуратура проводит проверку по поводу цитаты из его открытого обращения к Верховному представителю ЕС по внешней политике и политике безопасности Кэтрин Эштон.

«Со мной провели беседу и я написал объяснительную, что обращение было направлено на экономические санкции против белорусских олигархов, которые поддерживают режим и которые контролируют 44% нефтяного бюджета страны», - рассказал Д.Усс.

Кроме того, отметил экс-кандидат, «меня спрашивали, буду ли я дальше призывать к санкциям». «Если не выпустят политзаключенных, если не изменят избирательную систему, если белорусская оппозиция и общественные деятели не получат доступа в государственные СМИ – я буду и дальше призывать к экономическим санкциям против придворных олигархов, контролирующих нефтяной бизнес страны», - заявил Д.Усс.

По его словам, Генпрокуратура предупредила политика, что в случае продолжения таких призывов может возбудить уголовное дело по статье 361 Уголовного кодекса - призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности.