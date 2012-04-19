«Любовницу» Брейвика выслали из Норвегии

Об этом Сообщает РИА «Новости» со ссылкой на норвежский телеканал TV2.

А.Брейвик обвиняется в том, что 22 июля прошлого года устроил взрыв в правительственном квартале норвежской столицы, в результате которого погибли восемь человек, и в стрельбе в молодежном лагере рабочей партии Норвегии на острове Утёйя, где были убиты 69 человек.

Процесс над А.Брейвиком начался в Осло 16 апреля, в этот день немка, жительница Штутгарта, пыталась попасть в здание суда.

"Она хотела попасть в здание суда, чтобы увидеть А.Брейвика. Она утверждала, что является его возлюбленной", - цитирует телеканал представителя полиции Осло.

Поскольку здание суда находится под особой охраной, то женщину полицейские не пропустили. Согласно ее заявлению, из Германии в Осло она прилетела специально для того, чтобы увидеть А.Брейвика.

Полиция задержала женщину, и вечером 17 апреля она была выслана из Норвегии. Ночь перед этим ей пришлось провести в камере предварительного заключения.

По информации немецких полицейских, дама находится под наблюдением правоохранительных органов уже в течение некоторого времени и несколько раз нарушала правопорядок у себя на родине.

Ранее СМИ сообщали, что некая дама из Германии писала А.Брейвику в тюрьму письма и присылала деньги. Пока неизвестно, является ли высланная из Норвегии уроженка Штутгарта и неизвестная сочувствующая одним и тем же лицом.