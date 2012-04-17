Евроюст возглавила бельгийский прокурор

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе организации.

Согласно сообщению, теперь это решение Коллегии Евроюста должно быть подтверждено решением Совета ЕС, одобренным квалифицированным большинством.

М.Конинкс должна начать деятельность на посту президента Евроюста с 1 мая этого года. Она заменит нынешнего президента Аледа Уильямса, который выходит на пенсию.

М.Конинкс представляет в Евроюсте Бельгию с 2001 года. Имеет 25-летний юридический стаж. С 1997 по 2001 год была одним из трех бельгийских прокуроров, которые занимались координацией борьбы с организованной преступностью и терроризмом на общенациональном уровне.

Евроюст - агентство Европейского Союза, занимающееся судебным сотрудничеством. Его главной задачей является повышение эффективности национальных органов власти в борьбе с трансграничной и организованной преступностью.