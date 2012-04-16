В Индии обрушилась фабрика: людей достают из-под завалов

На западе Индии в городе Джаландхар сегодня обрушилось трехэтажное производственное здание фабрики по изготовлению одеял - более 250 человек оказались под завалами.

На месте происшествия работают спасатели и тяжелые подъемные краны.

Из-под обломков здания уже спасены 35 человек, они госпитализированы – в основном с ранениями конечностей.

Местные власти предполагают, что причиной обрушения стал взрыв в помещении котельной.