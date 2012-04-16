В Индии обрушилась фабрика: людей достают из-под завалов
12:39, 16 апреля 2012Мир
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В Индии в результате обрушения фабрики под завалами оказались более 250 человек.
|Из-под обломков здания уже спасены 35 человек. Фото РБК
На месте происшествия работают спасатели и тяжелые подъемные краны.
Из-под обломков здания уже спасены 35 человек, они госпитализированы – в основном с ранениями конечностей.
Местные власти предполагают, что причиной обрушения стал взрыв в помещении котельной.
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