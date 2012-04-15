Путин и Янукович поздравили друг друга с Пасхой
15:07, 15 апреля 2012Мир
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По инициативе украинской стороны сегодня состоялся телефонный разговор премьера РФ Владимира Путина с Президентом Украины Виктором Януковичем.
Виктор Янукович и Владимир Путин
Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского правительства Дмитрий Песков, передает РИА «Новости».
По его словам, В.Путин и В.Янукович в ходе беседы обменялись поздравлениями со светлым праздником Пасхи и обсудили планы контактов на ближайшую перспективу.
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