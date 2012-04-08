Нигерийские исламисты на Пасху осуществили 2 теракта: 18 жертв

Как передает Би-Би-Си, трагедия произошла в городе Кадуна на севере страны.

По сообщению местных властей, в центре города взорвались два заминированных автомобиля. За рулем машин были смертники. Один из взрывов произошел рядом с христианским храмом.

Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" ранее грозила терактами в праздник Пасхи, который сегодня отмечают христиане - католики и протестанты. В предыдущий крупный христианский праздник - Рождество - в результате серии терактов в Нигерии погибли более 30 человек.