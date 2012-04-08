Нигерийские исламисты на Пасху осуществили 2 теракта: 18 жертв

17:30, 08 апреля 2012
Мир
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В Нигерии в результате двух взрывов погибли не менее 18 человек.

Исламская группировка ”Боко Харам” выполнила угрозу терактов на Великодень, фото 1tv.com.ua

Как передает Би-Би-Си, трагедия произошла в городе Кадуна на севере страны.

По сообщению местных властей, в центре города взорвались два заминированных автомобиля. За рулем машин были смертники. Один из взрывов произошел рядом с христианским храмом.

Радикальная исламистская группировка "Боко Харам" ранее грозила терактами в праздник Пасхи, который сегодня отмечают христиане - католики и протестанты. В предыдущий крупный христианский праздник - Рождество - в результате серии терактов в Нигерии погибли более 30 человек.

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