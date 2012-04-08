Миротворцы прекращают проводить ночные рейды в Афганистане
Министр обороны Афганистана Абдул Рахим Вардак и командующий войсками международных сил содействия генерал Джон Ален подписали меморандум о взаимопонимании относительно спецопераций.
В соответствии с меморандумом, иностранные военные прекращают ночные рейды по домам афганцев, передает РИА «Новости».
Отныне проведение ночных рейдов в населенных пунктах Афганистана становится прерогативой сил безопасности Исламской Республики, в частности подразделений "коммандос" и особого назначения.
Дивизия "коммандос", действующая в составе афганской национальной армии, насчитывает девять тысяч человек. Бригада осназа, укомплектованная военнослужащими, полицейскими и сотрудниками госбезопасности, объединяет в своих рядах 1,2 тысячи человек.
Меморандум предусматривает право вето афганской стороны на проведение операций в ночное время. Афганская сторона также будет решать, разрешать ли допуск натовских следователей к задержанным в ходе ночных операций людям.