Молодой фронт: В Минске активистов арестовали за нашивки с нацфлагом

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба «Молодого Фронта».

«Задержание произошло в 20.20. Молодые люди ждали поезд на станции метро «Купаловская». Как позже выяснилось, их остановили для досмотра из-за нашивки на рюкзаке с надписью «Малады Фронт», бело-красно-белым флагом и крестом Евфросинии Полоцкой», - отметили в пресс-службе.

Молодых людей доставили в опорный пункт на станции метро «Купаловская» и провели принудительный досмотр личных вещей.

«На помощь милиционерам приехал майор без бейджа, представиться отказался. Михаил потребовал опустить его в туалет. Майор отметил, что не отпустит в туалет, пока не составят протоколы. По какой статье и за что - «позже увидите», сказал он», - сообщает пресс-служба «Молодого фронта».

После попытки молодого человека самостоятельно пройти в туалет, майор свалил его на пол, стал избивать ногами, а потом приковал наручниками к батарее.

Около 23.00 задержанных вывели в наручниках из опорного пункта с вещами.

«Видимо, до понедельника активисты ждать суда будут в изоляторе по пер. Окрестина», - сказали в пресс-службе организации.

Справка УНИАН. «Молодой фронт» («Малады Фронт», «МФ») является крупнейшей молодежной демократической организацией Беларуси.

«Молодой Фронт» был основан в 1997 году, объединив в своих рядах десятки молодежных инициатив и организаций. С тех пор «Молодой Фронт» прошел этапы своего становления, преобразовавшись из протестного движения 1996-1997 годов в правоцентристское по политической идеологии молодежное движение.

«Молодой Фронт» является лидером политического уличного сопротивления, организовывая десятки уличных акций ежегодно. Наиболее известная из них - традиционная акция на «День святого Валентина». За время своего существования «Молодой Фронт» провел десятки общенациональных общественно-политических кампаний.