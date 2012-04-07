Началась весенняя активация в Черном море

Военно-морские силы Вооруженных Сил Украины на ней представляет морской тральщик «Черкаси».

Как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота РФ капитан 1 ранга Вячеслав Трухачёв (с августа прошлого года действиями оперативного соединения кораблей Blakseafor в соответствии с принципом ротации руководит представитель ВМФ Российской Федерации капитан 1 ранга Юрий Земский - УНИАН), с прибытием кораблей в порт состоялось организационное совещание по административным вопросам. После этого затем командующий оперативным соединением капитан, должностные лица штаба соединения и командиры кораблей нанесли протокольные визиты командующему ВМС Румынии, губернатору Констанцы, руководителю одноименного округа и мэру города.

Сегодня же на борту российского боевого корабля «Цезарь Куников» пройдет пресс-конференция командующего и командиров кораблей международного соединения.

В рамках подготовки сил к выходу в море на кораблях Blakseafor осуществляется монтаж аппаратуры связи, для обмена данными в период учения.

На время стоянки в порту для экипажей кораблей запланированы тренировки в учебном центре ВМС Румынии, инструктаж по морской практике и досмотровым операциям. Стоянка кораблей в Констанце продлится до 10 апреля.

Флагманским кораблём Blakseafor является большой десантный корабль Черноморского флота «Цезарь Куников». В активации также задействованы корветы ВМС Болгарии «Решительный» и ВМС Румынии «Себастиан», фрегат ВМС Турции «Явуз», морской тральщик ВМС Украины «Черкаси».

Как сообщал УНИАН, весенняя активация Blakseafor продлится до 24 апреля. С 13 по 17 апреля запланирован визит кораблей соединения в Севастополь. Кроме того, они побывают с визитом в порту Стамбула.