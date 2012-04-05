17 погибших при пожаре в Москве остаются неопознаны

В Москве до сих пор не установлены личности 17-и погибших при пожаре на Качаловском рынке на Варшавском шоссе.



В интервью радиостанции "Эхо Москвы" начальник управления внешней трудовой миграции Федеральной миграционной службы Сергей Темрякович заявил, что пока рано говорить, были ли это трудовые мигранты, или граждане России.



Во вторник рано утром на рынке загорелась металлическая пристройка к ангару, предназначенная для проживания рабочих. Люди не смогли выбраться из горящего помещения, поскольку там не было прямого выхода на улицу.