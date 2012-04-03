Родственники погибших под Тюменью 1,5 часа прождали начала опознания

Родным погибших сказали прийти в морг для опознания к 10.00 мск, и люди прождали почти полтора часа, рассказал корреспонденту РИА «Новости» дядя одного из погибших.

"Мы стоим здесь в общем неврозе и ждем, пока подойдет наша очередь. Неужели нельзя было организовать это быстрее?" - сказал он.

У морга собрались полтора десятка человек, ожидавших начала процедуры опознания.

Как сообщил начальник ГУМЧС по Тюменской области Юрий Алехин уже опознано 18 жертв трагедии.

"По состоянию на 11.00 по местному времени юридически опознаны 18 человек", - сказал Алехин в ходе селекторного совещания под руководством главы МЧС Сергей Шойгу.