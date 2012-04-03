В огне пожара на рынке Москвы погибло 12 таджиков

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Установлено, что возгорание произошло около 5.00 3 апреля 2012 года в ангаре Качаловского рынка, к которому примыкала жилая пристройка. Причины возгорания будут установлены в ходе расследования. Следователи приступили к осмотру места происшествия. По предварительным данным, погибли 12 человек. В настоящий момент их личности устанавливаются», - говорится в сообщении.

Следственными органами Главного следственного управления по городу Москве по факту пожара в двухэтажной постройке рынка возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

По предварительным данным ГУ МЧС по городу Москва, все погибшие являлись гражданами Таджикистана, работавшими на рынке.