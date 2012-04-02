СМИ: Польша догонит уровень зарплат в ЕС за 65 лет

Средняя зарплата в Польше может уравняться со средней в 27 государствах Европейского Союза, к которому поляки присоединились в 2004 году, примерно через 65 лет.

Об этом пишет сегодня польская GazetaDziennikPrawna, замечая, что польская зарплата является одной из наименьших среди государств европейского объединения.

Меньше средней зарплаты поляков, которая составляет около 800 евро, получают только граждане Латвии (690 евро), Литвы (650), Румынии (600) и Болгарии (400 евро).

Издание отмечает, что за последние 7 лет зарплата в Польше, которая является самым большим государством Восточной Европы-членом ЕС, увеличилась на треть, но остается почти втрое меньше средней в Евросоюзе, которая составляет около 2,2 тыс. евро.

«Если мы в дальнейшем будем в таком темпе догонять сообщество, то такую же среднюю номинальную зарплату будем иметь только через 65 лет, а такую, как в зоне евро – через 85 лет», - пишет газета.

По данным GDP, самые высокие зарплаты в Евросоюзе имеют жители Люксембурга (свыше 4 тыс. евро), Дании (3 тыс. 850 евро), Ирландии (3 тыс. 500 евро) и Бельгии и Швеции (свыше 3 тыс. евро).

Эксперты, слова которых приводит газета, объясняют разницу в зарплатах втрое меньшей производительностью польской экономики из-за нехватки современных технологий, которые есть в более развитых западных государствах.

Они также отмечают, что большие зарплаты на Западе приводят к значительной эмиграции поляков на заработки, констатировал, что уже около 2 млн. граждан Польши выехали работать в другие страны ЕС.

В то же время издание замечает, что в реальном измерении разница зарплат вдвое меньше за счет более дешевой стоимости большинства продуктов в Польше. «Например, в первой половине 2011 года хлеб стоил у нас дешевле, нежели в Германии, на 34%, электроэнергия для домохозяйств втрое дешевле», - пишет издание.

Как сообщал УНИАН, 38-миллионная Польша, которая является самым большим непосредственным западным соседом Украины, вступила в Евросоюз в мае 2004 года.

Справка УНИАН. Польша подписала договор об ассоциации с Евросоюзом, который стал первым этапом евроинтеграции поляков в 1992 году. Украина, которая хочет вступить в ЕС, парафировала договор об ассоциации с европейским объединением 30 марта 2012 года.