В Нигерии в ДТП попал автобус: 14 человек сгорели заживо
09:19, 29 марта 2012Мир
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Следовавший из Адуны в Абуджу автобус сошел с шоссе и въехал в придорожную рощу.
В Нигерии в ДТП попал следовавший из Адуны в Абуджу автобус, в салоне которого находились 18 пассажиров, сообщает Газета.Ru. В результате аварии 14 человек погибли, еще четверо получили ранения.
Как сообщил представитель комиссии по безопасности автодорог Нигерии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, в результате чего сошел с шоссе и въехал в придорожную рощу.
Почти сразу же в автобусе начался пожар, результатом которого и стало такое большое количество жертв в результате этого ДТП. Правоохранительные органы утверждают, что водитель автобуса превысил предельно допустимую на шоссе скорость.
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