В Нигерии в ДТП попал автобус: 14 человек сгорели заживо

В Нигерии в ДТП попал следовавший из Адуны в Абуджу автобус, в салоне которого находились 18 пассажиров, сообщает Газета.Ru. В результате аварии 14 человек погибли, еще четверо получили ранения.

Как сообщил представитель комиссии по безопасности автодорог Нигерии, водитель автобуса потерял управление транспортным средством, в результате чего сошел с шоссе и въехал в придорожную рощу.

Почти сразу же в автобусе начался пожар, результатом которого и стало такое большое количество жертв в результате этого ДТП. Правоохранительные органы утверждают, что водитель автобуса превысил предельно допустимую на шоссе скорость.