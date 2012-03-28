Кот Медведева Дорофей попал в мировые тренды Twitter

Президент РФ Дмитрий Медведев, находящийся в настоящее время с визитом в Индии, отреагировал на публикацию одного из СМИ, в которой говорилось, что кот главы государства Дорофей сбежал. Об этом сообщает РИА "Новости"

"Из источников, близких к #Дорофею, стало известно, что он никуда не пропадал. Всем спасибо за беспокойство!", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Еженедельник "Собеседник"сообщил в среду, что любимец главы государства кот Дорофей сбежал из президентской резиденции и его поисками сейчас занимается одинцовская полиция. Это сообщение было широко растиражировано в СМИ, а имя кота Дорофея попало в мировые тренды Twitter. Полиция Одинцовского района Подмосковья опровергла информацию о том, что ее сотрудники якобы ищут кота.

"Собеседник" в своей статье цитировал Ирину Ильминскую - руководителя питомника "Великий охотник", где, по данным издания, супруга президента в свое время и покупала кота породы невская маскарадная. РИА Новости Ильминская заявила, что она о пропаже кота не сообщала, и у нее такой информации нет. Связаться с автором статьи РИА Новости не удалось.