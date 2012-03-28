Белорусских оппозиционеров сняли с поезда на Москву

Лидеров белорусской оппозиции, координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь», бывшего политзаключенного Александра Отрощенкова, лидера партии «Справедливый мир» Сергея Калякина и председателя Объединенной гражданской партии Анатолия Лебедько, сняли с поезда, следовавшего в Москву.

Оппозиционеров сняли с поезда № 2 Минск-Москва на станции Орша, и они были доставлены в Оршанский РУВД, сообщает белорусский информационный портал "Хартия-97".

Известно, что А.Отрощенков, С.Калякин и А.Лебедько намеревались из Москвы летель в Брюссель на встречи в Еврокомиссии.

А.Отрощенков, кроме того, был приглашён на запись интервью для «Русской службы новостей» в Москве.

Как сообщил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» А.Отрошенков, его и других политиков сегодня утром начинают судить. Обвиняют якобы в мелком хулиганстве, хотя это милиция ворвалась к ним в купе и сняла с поезда без объяснения причин, заявил он.