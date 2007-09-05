В Европу пришла зима (фото)

Менее чем через неделю после окончания календарного лета, в Европу пришла зима. В горных районах Германии температура упала до нуля градусов и выпало несколько сантиметров снега. В Саксонии оказалось парализовано автомобильное движение - там целый день бушевала метель.

И если к такому неожиданному сюрпризу коммунальные службы были совершенно не готовы, то местных жителей сугробы в начале сентября по-видимому совсем не расстроили: люди развлекают себя игрой в снежки.

Такую же картину можно наблюдать и в соседней Чехии - там выпало более трех сантиметров снега, а из-за температуры близкой к нулю буквально всё покрылось ледяной коркой. По прогнозам синоптиков такая не осенняя погода продлится еще несколько дней.

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